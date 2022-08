Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Aeroportului International Craiova i-a contactat pe italienii care doreau sa ajunga in vacanta la Cracovia, dar au aterizat la Craiova, acestia spunand ca, in ciuda incidentului, vacanta lor „merge foarte bine”.

- Romanii au comandat de la eMAG cu 11% mai multe produse pentru vacanța și relaxare fața de 2019. Astfel, piscinele, aparatele de aer condiționat, ventilatoarele portabile, accesoriile pentru mobilitate (hoverboard, biciclete, trotinete, scutere electrice), dar și trollerele, șezlongurile, costumele…

- Cativa tineri din Craiova au fost la un pas sa cumpere o vacanta pe care ar fi regretat-o enorm si care i-ar fi lasat fara multi bani in buzunar. Totul fusese atat de bine pus la punct de catre un site fantoma incat a fost foarte dificil sa isi dea seama ca urmeaza sa fie inselati. Vacanta parea una…