ITALIENII au decis soarta fugarilor BICA și BENE Judecatorii italieni au decis luni ca Alina Bica și omul de afaceri Ioan Bene, ambii fugiți din Romania, unde au fost condamnați definitiv pentru corupție, sa ramana in arest pana la extradarea in Romania, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Cei doi au fost prinși vineri in Italia. Alina Bica a fost audiata in fața instanței, unde și-a spus punctul sau de vedere cu privire la aducerea in țara pentru executarea condamnarii la 4 ani de inchisoare. Instanța din Peninsula are la dispoziție 48 de ore pentru a discuta sub ce masura așteapta fosta șefa a DIICOT procesul privind extradarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

