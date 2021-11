Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) a fost din nou decisiv pentru Manchester United in Champions League. Dupa ce adusese victoria in ultimul minut cu Villarreal, portughezul a inscris golul decisiv și in triumful electrizant cu Atalanta, 3-2. Cu 124 de goluri reușite in toata cariera in Champions League,…

- CHAMPIONS LEAGUE. Atalanta o conducea cu 2-0 pe Manchester United dupa 30 de minute. Cristiano Ronaldo (36 de ani), starul britanicilor, a cedat nervos. Rezultatele serii in Liga Campionilor Imediat dupa ce Demiral a marcat golul doi al italienilor pe „Old Trafford”, in urma unui corner, Ronaldo a inceput…

- Ole Gunnar Solskjaer, antrenorul lui Manchester United, este constient ca va trebui sa fie atent la timpul de joc al lui Cristiano Ronaldo, pentru ca fotbalistul de 36 de ani sa se mentina la nivelul care i-a permis sa marcheze cinci goluri in tot atatea meciuri dupa revenirea la echipa engleza,…

- Cristiano Ronaldo continua sa scrie istorie in Champions League, chiar și la 36 de ani! Portughezul a fost decisiv in Manchester United - Villarreal, aducand victoria „diavolilor” in al cincilea minut al prelungirilor (2-1). Golul lusitanului a declanșat nebunia pe „Old Trafford”. Ronaldo a celebrat…

- Mijlocașul moldovean, Vadim Rața, a adus victoria echipei sale, FC Voluntari, in etapa a 10-a a campionatului Romaniei. Fotbalistul echipei naționale a Moldovei a inscris singurul gol al meciului cu Rapid București, jucat pe Arena Naționala.

- Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Manchester United, formația pregatita de Ole Gunnar Solskjaer reușind o victorie dramatica pe terenul celor de la West Ham, scor 2-1.Benrahma a deschis scorul pentru gazdele londoneze (30), Cristiano Ronaldo a egalat în minutul 35, iar Lingard a închis…

- La primul meci fara starul portughez Cristiano Ronaldo, anuntat la Manchester United, Juventus Torino a fost invinsa pe propriul teren, cu scorul de 1-0, sambata, de nou promovata Empoli, si ramane cu doar un punct dupa primele doua etape din Serie A. Golul oaspetilor a fost inscris de Leonardo Mancuso…

