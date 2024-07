Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu, beneficiara unui wild card la Grand Slam-ul de la Wimbledon, satisface speranțele britanicilor și trece in a doua saptamana a turneului londonez, dupa ce a invins-o vineri cu 6-2, 6-3 pe Maria Sakkari, favorita numarul 9.

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a calificat cu usurinta in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, miercuri, dupa de a dispus de belgianca Elise Mertens cu 6-1, 6-2, potrivit Agerpres.

- Timisoreanca Anca Todoni (142 WTA) s-a calificat in turul secund al competiției de la Wimbledon 2024, dupa ce a invins-o pe jucatoarea din Serbia Olga Danilovic (116 WTA). In primul meci pe tabloul principal al unui turneu de Mare Slem, Anca Todoni (19 ani) a obtinut un succes convingator in fata sarboaicei…

- Pe langa Sorana Cirstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian si Irina Begu, care au intrat direct pe tabloul principal la feminin, alte doua jucatoare de tenis romane s-au calificat la cel de-al treilea Mare Slem al anului.

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, informeaza Agerpres.Un meci maraton, care a durat mai bine de patru ore, intre doi…

- Fosta legenda a tenisului Boris Becker, de trei ori campion la Wimbledon, si-a exprimat vineri ingrijorarea cu privire la viitorul acestui sport in Germania, dupa ce Alexander Zverev si Jan-Lennard Struff vor agata rachetele in cui, scrie DPA. Becker s-a aratat pesimist in contextul in care spune ca…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a decis sa se opereze miercuri dimineata, la Paris, dupa accidentarea la genunchi care l-a fortat sa se retraga de la turneul de Mare Slem de la Roland Garros, desi reusise sa se califice in sferturile de finala, informeaza L’Equipe. Restul programului sau din aceasta…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numarul trei mondial, s-a calificat miercuri in turul al treilea al turneului de Mare Slem de la Roland Garros dupa ce l-a invins destul de greu, in patru seturi, 6-3, 6-4, 2-6, 6-2, pe olandezul Jesper de Jong, locul 176 mondial, jucator venit din calificari, potrivit…