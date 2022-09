“Ma bucur ca romanii apreciaza muzica italiana” Cu o cariera impresionanta atat in Italia cat și peste hotare, Giorgio Ciabattoni s-a lipit cu drag de Romania. Țara noastra i-a oferit o a doua casa iar impreuna cu Sprint Music a lansat o frumoasa piesa de dragoste, “Stella”, pentru care a filmat un videoclip pe masura. Cucerit de Romania și de romancele noastre solistul italian Giorgio Ciabattoni are o poveste demna de telenovele pe care chiar el a spus-o. “Am venit prima oara in Romania in 1998, in vacanța și mi-a placut atmosfera, avem in comun diverse lucruri, limba latina. M-am intors in Romania…