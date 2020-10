Italianul acuzat de înşelăciuni cu imobile, sub control judiciar

Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins, vineri, contestatia formulata de DIICOT impotriva unei hotarari a Tribunalului Dolj, instanta care a dispus plasarea sub control judiciar a unui cetatean italian de 68 de ani. Acesta din urma si alti patru suspecti sunt acuzati ca au indus in eroare 24 de persoane cu ocazia vanzarii unor apartamente. Potrivit anchetatorilor, in acest dosar de inselaciune prejudiciul este de peste un milion de euro. Procurorii DIICOT din Craiova anuntau, pe 25 septembrie, retinerea unui cetatean italian suspectat de comiterea mai multor infractiuni de inselaciune.…