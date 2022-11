Italian reținut pentru contrabandă cu arme Un cetațean italian in varsta de 61 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști cu 9 arme neletale in casa. Acesta este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabanda calificata. „Astazi 11 noiembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat o percheziție la domiciliul unui cetațean italian, in varsta de 61 de ani, din Ilfov, banuit pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabanda calificata. La percheziții au fost descoperite și ridicate 9 arme neletale, susceptibile a face parte din categoria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

