Italian prins cu DROGURI la Aerportul Aeroportul Henri Coandă. A prezentat ACTE FALSE Politistii de frontiera facut ulterior un control amanuntit asupra barbatului si al bagajelor. "In data de 05.05.2018, ora 21.23, la P.T.F Aeroport International Henri Coanda, s-a prezentat pentru a iesi din tara, calatorind in directia Barcelona-Ibiza, un cetatean italian, in varsta de 42 de ani. Cu ocazia efectuarii controlului de frontiera, persoana in cauza a prezentat o carte de identitate italiana. Politistii de frontiera au avut suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului de calatorie, iar in urma verificarilor cu aparatura din dotare s-a stabilit ca acesta este fals",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

