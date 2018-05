Stiri pe aceeasi tema

- In timpul vacantei de 1 Mai politistii au efectuat mai multe retineri in cazul unor turisti care consumau sau vindeau droguri pe litoral. Este si cazul unui grup de sase italieni care au venit la Mamaia incarcati cu substante interzise.

- Un barbat de 46 de ani, dat in urmarire nationala si internationala de cinci ani, pentru ca se sustragea executarii unei pedepse pentru trafic de droguri, a fost prins de politistii din Alba, in judetul Ilfov. Potrivit IPJ Alba, in 22 aprilie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ…

- Un barbat de 46 de ani din Blaj, urmarit pentru ca se sustragea executarii unei pedepse pentru trafic de droguri, a fost prins de politistii din Alba, in judetul Ilfov. Potrivit IPJ Alba, la data de 22 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, sprijiniti de politistii…

- Politistii rutieri din Braila au avut surpriza sa descopere asupra unui tanar de 21 de ani, pe care il oprisera pentru un control de rutina, un tocator pentru substante vegetale, o doza de culoare verde cu miros specific, cel mai probabil marijuana, si doua tigari, confectionate artizanal din fragmente…

- Politistii din Cluj-Napoca au depistat un tanar imediat dupa ce a preluat cu colet cu aproximativ 10 kilograme de cannabis, care fusese transportat cu un autocar, din Spania. Cazul a fost preluat de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Cluj si de procurorii D.I.I.C.O.T.…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vrancea, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au depistat un barbat care avea asupra sa 350 grame hasis. Cel in cauza a fost retinut.

- Politistii brasoveni anunta ca au un suspect, in cazul agresiunii sangeroase de sambata seara, din Piata Unirii, pe care insa nu l-au prins deocamdata. „Dosarul a fost inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov. Se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor.…

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat un tanar din Timis, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere bulgaresc fals, pentru autoturismul pe care il conducea. “Ieri, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea…