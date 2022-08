Italian prins băut la volan pe o stradă din Pitești Un italian a fost prins in timp ce conducea baut, in Pitești. Polițiștii au intocmit dosar penal și i-au reținut permisul de conducere șoferului. IPJ Argeș transmite: In noaptea de 05 spre 06 august a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au depistat un barbat de 49 de ani, cetațean italian, care conducea un autoturism,pe strada Teilor din Pitești, in timp ce se afla sub […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

