Italian pedofil de 70 de ani condamnat la Cluj pentru că a făcut sex cu o fată de 13 ani GALLANI GIANFRANCO, un italian in varsta de 77 de ani a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru ca a intreținut relații sexuale, timp de aproape un an de zile, cu o puștoaica de 13 ani. Practic, familia fetei a trimis-o in brațele pedofilului. Sora ei se prostituia frecvent, mama fetei nu a avut prea mare lucru de obiectat cand tanara s-a mutat acasa la Franco, iar in comuna pana și șeful de post știa de aventurile sexuale cu minore din zona, dar, de frica, a preferat sa-și traga chipiul pe ochi. In 2016, italianul a fost condamnat pentru ca a incercat sa puna la punct rapirea fiului… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

