Italian beat, prins în noaptea de Revelion încercând să intre în Muzeul „Colecțiilor de Artă” din București Un tanar italian in stare de ebrietate a reușit sa sara gardul Muzeului „Colecțiilor de Arta” din București, vineri, in noaptea de Revelion, insa a fost prins de jandarmul care pazea obiectivul și imobilizat cu spray lacrimogen. Cetațeanul italian a fost amendat și a spus ca petrecea intr-un restaurant din apropiere. In prima zi a […] The post Italian beat, prins in noaptea de Revelion incercand sa intre in Muzeul „Colecțiilor de Arta” din București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta in noaptea dintre ani la Muzeul Colecțiilor de Arta din București. Se pare ca un italian beat a fost prins de un jandarm dupa ce a sarit gardul și a patruns in curtea muzeului care gazduiește lucrari de arta extrem de valoroase.

- Un tanar italian in stare de ebrietate a reușit sa sara gardul Muzeului „Colecțiilor de Arta” din București in noaptea de Revelion, insa a fost prins de jandarmul care pazea obiectivul și imobilizat cu spray lacrimogen. Cetațeanul italian a fost amendat și a spus ca petrecea intr-un restaurant din apropiere.…

- Un italian aflat sub influenta substantelor alcoolice a incercat sa patrunda in noaptea de Revelion in Muzeul „Colectiilor de Arta” din Bucuresti. Acesta a reusit sa sara gardul, insa jandarmul care pazea locul l-a imobilizat cu spray lacrimogen.

- Un tanar italian in stare de ebrietate a reușit sa sara gardul Muzeului „Colecțiilor de Arta” din București in noaptea de Revelion, insa a fost prins de jandarmul care pazea obiectivul și imobilizat cu spray lacrimogen. Cetațeanul italian a fost amendat și a spus ca petrecea intr-un restaurant din apropiere.

- Primaria Capitalei anunta ca sapte linii de transport in comun vor functiona si in noaptea de Revelion, iar de Craciun, autobuzele si troleibuzele vor circula dupa programul unei zile de duminica. In zilele de 25 si 26 decembrie 2021, precum si pe 1 si 2 ianuarie 2022, liniile de transport public din…

- Patronii de restaurante solicita de urgența Guvernului și prefectului Capitalei sa permita prelungirea funcționarii localurilor din București in luna decembrie, considerata „cea mai buna luna” pentru sectorul HoReCa, „o gura de aer pentru industria cea mai incercata și afectata financiar”. Astfel, reprezentanții…

- O batrana in varsta de 83 de ani, din Bucuresti, a murit de sete dupa ce soțul ei s-a stins din viața cu cateva zile inainte. Barbatul era cel care o ingrijea pe femeie. Cele doua cadavre au fost gasite dupa o luna. Locatarii blocului situat pe Șoseaua Mihai Bravu din sectorul 3 au alertat […] The post…

- Un agent de paza al unui supermarket din București a murit, joi seara, incercand sa prinda un hoț. Incidentul tragic a avut loc in apropierea unui supermarket din Colentina. Un barbat a incercat sa iasa din magazin cu produse pe care nu le platise. Cand agentul i-a atras atenția, hoțul a fugit. Paznicul…