Curtea de casatie italiana a confirmat vineri validitatea eliberarii in iulie a Carolei Rackete, capitanul german al navei umanitare Sea-Watch 3 care a acostat cu forta in insula Lampedusa pentru a debarca 40 de migranti salvati pe mare, transmite AFP. Respingand recursul pe care Parchetul l-a formulat dupa eliberarea Carolei Rackete, Curtea a luat o decizie ''coerenta din punct de vedere institutional si juridic'', a declarat avocatul Alessandro Gamberini. Curtea trebuie sa publice in termen de 30 de zile motivatia deciziei sale. ''Curtea suprema italiana a confirmat astazi…