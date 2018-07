Stiri pe aceeasi tema

- Italia vrea sa-si inchida porturile pentru navele in misiune in Marea Mediterana in timp ce ele au la bord migranti salvati in largul tarmurilor libiene, a declarat duminica ministrul italian de interne Matteo Salvini, citat de AFP. ''Joi voi pune pe masa reuniunii europene de…

- Foarte ciudata aceasta sarbatoare de la Pontida a miscarii de extrema dreapta din Italia, unde Liga Nordului pare pregatita de lupta, fiind favorizata de faptul ca nimeni nu pare sa aiba multa incredere in guvernul Conte. Matteo Salvini vorbește ca și cum ar fi inca in timpul alegerilor, parand sa uite…

- ONG-urile vor fi blocate toata vara, nu vor avea voie sa intre in porturile italiene. Barcile de salvare ale ONG-urilor care transporta migranții nu vor avea voie sa intre in Italia, a spus ministrul italian de Interne, Matteo Salvini.

- Franta si Germania indeamna la acorduri intre mai multe tari cu privire la provocari ale migratiei, in vederea ocolirii lipsei consensului care paralizeaza Uniunea Europeana (UE) in aceasta problema, relateaza AFP. In timp ce lideri din 16 tari s-au reunit duminica la Bruxelles, intr-un mini-summit…

- Italia are dreptate sa blocheze "navele Soros" sa ancoreze in porturile sale, a transmis sambata partidul Fidesz, la guvernare in Ungaria, informeaza MTI. Partidul ungar a reactionat intr-un comunicat de presa la remarca ministrului de interne italian, Matteo Salvini, care a spus ca vasele de salvare…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat, joi, ascensiunea atitudinilor nationaliste si populiste, o forma de "lepra care se raspandeste" in Europa, atragand riposta liderilor partidelor radicale din Italia, care au denuntat "ipocrizia" Parisului. "Se raspandeste lepra in Europa -…

- Guvernul ungar a salutat "angajamentul guvernului italian fata de reinstalarea securitatii europene", i-a spus ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, luni seara la telefon, ministrului italian de interne, Matteo Salvini.