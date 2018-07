Stiri pe aceeasi tema

- Austria va incepe saptamana viitoare sa efectueze controale temporare la un punct important de trecere a frontierei sale cu Italia, ca urmare a sporirii securitatii in timpul presedintiei austriece a Uniunii Europene, a anuntat miercuri Ministerul de Interne de la Viena, citat de agentia dpa.…

- Italia isi inchide toate porturile pentru navele cu imigranti. Anuntul a fost facut de Ministrul de Interne de la Roma, Matteo Salvini. Oficialul a declarat ca tara sa are dreptul sa refuze sa mai primeasca refugiati.

- ONG-urile vor fi blocate toata vara, nu vor avea voie sa intre in porturile italiene. Barcile de salvare ale ONG-urilor care transporta migranții nu vor avea voie sa intre in Italia, a spus ministrul italian de Interne, Matteo Salvini.

- Franta si Germania indeamna la acorduri intre mai multe tari cu privire la provocari ale migratiei, in vederea ocolirii lipsei consensului care paralizeaza Uniunea Europeana (UE) in aceasta problema, relateaza AFP. In timp ce lideri din 16 tari s-au reunit duminica la Bruxelles, intr-un mini-summit…

- Italia are dreptate sa blocheze "navele Soros" sa ancoreze in porturile sale, a transmis sambata partidul Fidesz, la guvernare in Ungaria, informeaza MTI. Partidul ungar a reactionat intr-un comunicat de presa la remarca ministrului de interne italian, Matteo Salvini, care a spus ca vasele de salvare…

- Inca o nava cu imigranți a fost interzisa in Italia, iar noul ministru de Interne, Matteo Salvini a anunțat ca nici unui alt vas al ONG-urilor nu i se va permite sa acosteze in porturile italiene și sa debarce imigranții aici, scrie presa internaționale citata de Agerpres. Salvini a interzis vineri…

- Cele doua nave arboreaza „ilegal” steagul Olandei, conform autoritatilor italiene.Lifeline are 226 de migranti la bord, salvati de pe coasta Libiei. In paralel, ONU a anuntat ca 220 de migranti au murit inecati in aceeasi zona in ultimele zile si a cerut ca statele UE „sa actioneze de urgenta”.Ministrul…

- Ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, a afirmat vineri ca Malta ar trebui sa permita ca nava sub pavilion olandez care ajuta la salvarea a sute de imigranti din largul coastelor libiene sa acosteze in porturile sale intrucat nava se afla acum in apele malteze, relateaza Associated Press.