Italia vrea să sancţioneze personalul medical care refuză să se vaccineze împotriva COVID-19 Prim-ministrul Mario Draghi a asigurat vineri ca guvernul sau ia in calcul sa impuna sanctiuni impotriva personalului sanitar care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 si risca astfel sa-si infecteze pacientii, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Guvernul intentioneaza sa intervina. Este absolut inacceptabil ca personalul sanitar ne-vaccinat sa intre in contact cu bolnavi, sa fie trimis in contact cu bolnavi”, a declarat Draghi in cadrul unei conferinte de presa. Declarațiile au fost facute dupa ce unii pacienti din Liguria, in nord-vestul Italiei, au fost infectați cu COVID de catre personal… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful guvernului italian Mario Draghi a dat asigurari vineri ca guvernul sau are in vedere sanctiuni impotriva personalului sanitar care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 si risca astfel sa-si infecteze pacientii, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Guvernul intentioneaza sa intervina.…

- Seful guvernului italian Mario Draghi a dat asigurari vineri ca guvernul sau are in vedere sanctiuni impotriva personalului sanitar care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 si risca astfel sa-si infecteze pacientii, informeaza AFP. „Guvernul intentioneaza sa intervina. Este absolut inacceptabil…

- De luni, 15 martie, cele mai populate regiuni ale Italiei vor deveni ”rosii” (risc ridicat), ceea ce va duce la inchiderea scolilor, precum si a barurilor si restaurantelor. Calatoriile vor fi limitate la cerintele de munca, la achizitionarea de produse de baza si la urgente de sanatate. Guvernul…

- Cea mai mare parte a Italiei intra de azi in trei saptamani de izolare pentru a incetini epidemia, iar sosirile si iesirile din tara sunt conditionate de testele pentru coronavirus. Ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, a declarat ca aplicarea unor masuri mai riguroase si cresterea treptata a numarului…

- Italienii si spaniolii vor petrece sarbatorile de Paste in izolare. De cand intra in vigoare noile restrictii. Guvernul italian a decis sa inchida toata tara chiar de Pasti, de teama unui nou val de imbolnaviri. se Lombardia, Lazio si alte regiuni cu focare mari de Covid-19 vor intra in lockdown de…

- Guvernul condus de Mario Draghi a adoptat vineri in Consiliul de ministri noi masuri anti-Covid pentru perioada 15 martie – 6 aprilie, hotarand in special ca regiunile care inregistreaza un numar de peste 250 de noi cazuri pe saptamana sa intre automat in zona rosie (cel mai mare nivel de risc corespunzator…

- Alegerile locale din multe dintre marile orase din Italia, printre care Roma, Milano, Torino si Napoli, vor avea loc intre 15 septembrie si 15 octombrie, au declarat joi, 4 martie, surse guvernamentale, citate de Reuters, informeaza Agerpres . Inițial, scrutinul era programat la finalul primaverii.…

- Autoritațile italiene au decis amanarea redeschiderii statiunilor de schi pana pe 5 martie, din cauza riscului reprezentat de noile tulpini ale Covid-19. Ministrul Sanatații, Roberto Speranza, a semnat o prevedere care interzice desfașurarea activitaților de schi pana pe 5 martie 2021. Acesta spune…