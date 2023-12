Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud va prezida marti o reuniune extraordinara in format virtual a grupului BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) 'cu privire la situatia din Gaza si din Orientul Mijlociu', a anuntat luni presedintia de la Pretoria intr-un comunicat, transmite AFP.Presedintele sud-african…

- In contextul in care Europa, China și America de Nord au norme de emisii tot mai stricte, producatorii de automobile și-ar putea indrepta atenția catre țari care, in prezent, nu sunt foarte interesate de protejarea mediului inconjurator, pentru a-și vinde mașinile poluante. Cel puțin asta demonstreaza…

- Putin negociaza crearea unei baze militare in Libia, care va amenința intreaga Europa noteaza Bloomberg.Potrivit surselor publicației, se pregatește un acord de aparare intre Putin și comandantul forțelor armate libiene Khalifa Haftar, dupa intalnirea lor de la Moscova la sfarșitul lunii septembrie.…

- Biroul consilierului diplomatic al guvernului italian a emis un comunicat in care deplange faptul ca Georgia Meloni a fost "inselata de un impostor care s-a prezentat drept presedintele Comisiei Uniunii Africane". Comunicatul vine dupa ce comediantii rusi Vovan si Lexus au publicat convorbirea cu sefa…

- Gazprom reduce investitiile din acest an la 21 miliarde de dolariConsiliul de Administratie al companiei ruse Gazprom a redus programul de investitii din 2023 cu 14,5%, la 1.970 miliarde de ruble (21,22 miliarde de dolari), fata de un nivel estimat anterior de 2.300 miliarde de ruble, in urma scaderii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit marti la Beijing pentru a se intalni cu presedintele chinez Xi Jinping intr-o vizita extrem de urmarita, menita sa demonstreze increderea si parteneriatul „fara limite” dintre cele doua tari, chiar daca razboiul din Ucraina continua, transmit agențiile de presa…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, intenționeaza sa convoace in urmatoarele ore o convorbire telefonica cu liderii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii - țari membre ale asa-numitului grup The Quint (grup decizional informal format din SUA și cele patru mari state din Europa de Vest: Franța,…

- Presedintele tunisian, Kais Saied, a indicat ca tara sa a refuzat fondurile alocate de Uniunea Europeana Tunisiei, care, potrivit acestuia, sunt asemanatoare cu „mila” si a caror suma „derizorie” contravine acordului incheiat in iulie intre cele doua parti, noteaza AFP. Comisia Europeana a anuntat pe…