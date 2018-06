Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian vrea sa incurajeze achizitia de vehicule electrice prin acordarea unor subventii de 10 miliarde de dolari, astfel incat numarul automobilelor de acest tip aflate in circulatie sa ajunga la 1 milion, transmite Bloomberg, conform news.ro.In timpul negocierilor de luna trecuta…

- „Vreau sa anunt elaborarea titlurilor de stat Centenar pentru populatie cu o dobanda de peste 25% pentru cinci ani, adica peste 4,5% pe an. Achizitionarea titlurilor de stat Centenar se poate face prin Trezorerie sau prin Posta Romana”, a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern. …

- Guvernul de la Chisinau a decis sa incurajeze tinerii fermieri sa infiinteze si sa dezvolte afaceri in domeniul agroalimentar. Producatorii agricoli debutanti vor primi in avans subventii de la stat, pentru a-si realiza proiectele de antreprenoriat. In anul curent, autoritatile vor aloca in acest scop…

- Una dintre cele mai scumpe masini sport, Porsche 918 Spyder, este rechemata la fabrica din cauza unor potentiale probleme la nivelul suspensiilor – o problema pentru care acest model a mai fost rechemat la fabrica, potrivit Bloomberg. Apelul se refera la 305 unitati din modelul vandut in…

- Tesla spune ca va deveni profitabila in a doua jumatate a anului 2018, daca va produce saptamanal 5.000 de masini din cel mai nou model al sau, Modelul 3, insa atingerea scopului propus este discutabila, pentru ca Tesla a fabricat doar 2.270 de masini in ultima sapamana din aprilie, relateaza BBC.…

- Cele mai mari criptomonede din lume inregistreaza o crestere constanta in ultimele patru saptamani, atingand cote de peste 75%, potrivit Bloomberg. Ethereum, Bitcoin Cash si EOS au condus cresterea, potrivit datelor furnizate de Bloomberg si de Coinmarketcap.com. Liderul de piata, Bitcoin,…

- Marea Britanie a produs energie 55 de ore fara sa utilizeze carbune la centralele electrice, pentru prima data in istorie, recordul initial fiind stabilit in octombrie, cand Regatul Unit a functionat 40 de ore fara sa utilizeze carbune, relateaza Bloomberg. Carbunele, care a alimentat…

- Primarul Buzaului pare mai decis ca oricand sa inchida societatea care asigura livrarea agentului termic catre locuintele racordate la sistemul centralizat. Primaria nu a acordat niciun leu pentru subventia la caldura iar daca Guvernul nu va aloca in toamna fonduri pentru acoperirea acestor cheltuieli,…