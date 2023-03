Stiri pe aceeasi tema

- Patru din zece romani sunt de parere ca sistemul hibrid de lucru va domina anul 2023, cu 3-4 zile pe saptamana de munca la birou, in timp ce un sfert mizeaza pe munca doar de la locul de munca.

- Sondaj Genesis Property Principalul beneficiu al prezenței fizice este, pentru respondenți, interacțiunea reala intre colegi, ce eficientizeaza comunicarea interna Ca un birou sa ramana atractiv, angajații vor facilitați pe care nu le au acasa, spațiu personal și mai multe opțiuni de evoluție profesionala…

- Contractul de referinta privind alocatia UE (EUA) a crescut la un maxim de 101,25 euro pe tona si se tranzactiona la 100,49 euro pe tona pana la 15:49 GMT. Contractele EUA sunt principala moneda folosita in Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) al Uniunii Europene, care obliga…

- Sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) a achitat peste 1,1 miliarde de lei pentru peste 88.000 de participanți și moștenitori, arata datele oficiale. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a adus mai multe modificari legale ce aduc avantaje substanțiale unei parți importante a celor…

- CEDO constata ca asistența medicala inadecvata in penitenciare este o problema sistemica in Republica Moldova. Curtea a dispus ca Guvernul Republicii Moldova sa achite reclamantei, in timp de trei luni, suma de 9800 de euro, in calitate de prejudiciu moral, transmite jurnal. Este vorba de cazul Machina…

- In 2023, peste 2,4 milioane de romani vor primi sprijin 250 de lei, la fiecare doua luni, pentru alimente, anunta premierul Nicolae Ciuca intr-un mesaj pe Facebook. De asemenea, adauga premierul, aproximativ patru milioane de romani vor beneficia, in lunile februarie si septembrie, de 700 de lei pentru…

- Autoritatile au modificat legislatia privind sistemul de pensii publice prin includerea unor activitati in categoria locurilor de munca in condiții speciale, conform Legii 351/2022. Acceste activitați fac parte din sectorul constructiilor de masini, dar si din unitatile de productie ale minelor de minereuri.…