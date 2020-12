Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai faimoase locatii din orasul italian Venetia se aflau marti sub ape, in conditiile in care sistemul de protectie impotriva inundatiilor nu s-a activat, iar furtunile au continuat sa loveasca zone intinse din Italia, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Nivelul apelor a atins o maxima…

- Piața San Marco din Veneția a fost sub apa marți din cauza valurilor mari legate de vremea rea, in timp ce noul sau sistem de protecție prin diguri artificiale mobile nu a fost declanșat, anunța AFP, citata de HotNews.ro. Locuitorii din Veneția au fost nevoiți sa-și incalțe cizmele de cauciuc cu o „acqua…

- Un brad atipic de Craciun starneste controverse in Italia, in special pe retelele sociale, unde discutiile s-au incins. Copacul avangardist, instalat in Piata San Marco din Venetia, a fost creat de artistul Fabrizio Plessi si este format din 80 de monitoare, scrie antena3.ro.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri, ca jumatate dintre mastile aflate pe piata nu protejeaza impotriva COVID-19, iar toate aceste produse neconforme provin din strainatate, noteaza Agerpres. Virgil Popescu i-a sfatuit pe oameni sa cumpere maști de protecție romanești, care sunt…

- In septembrie anul acesta, pe paginile de Facebook ale celor care nu cred in COVID-19 sau care striga ca obligatia de a purta masca de protectie este abuziva, a inceput sa circule un anunt pentru un proces colectiv impotriva masurilor de restrictie impuse de guvern. Avocatul Diana Iovanovici-Sosoaca,…

- Fiecare persoana iși poate ridica nivelul de protecție impotriva coronavirusului, daca iși schimba obiceiurile, a vorbit intr-un interviu pentru Radio Sputnik directorul Științific al centrului de informare pentru prevenirea și tratarea infecțiilor virale, imunologul, Gheorghii Vikulov. Principalul…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a primit, prin sistemul RAPEX, trei alerte pentru masti neconforme aflate pe piata, emise de autoritatile din Luxemburg, Italia si Letonia, a scris, pe Facebook, Paul Anghel, director general in cadrul institutiei.Alerta RAPEX emisa de Luxemburg:…

- Investigatia a fost deschisa dupa ce noua reclamanti sudanezi, care au spus ca au fost victimele unor abuzuri ale drepturilor omului din partea fostului guvern al presedintelui sudanez inlaturat din functie Omar al-Bashir, au inregistrat anul trecut o plangere in justitie impotriva BNP Paribas. Reclamantii…