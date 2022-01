Italia: vaccinarea devine obligatorie pentru persoanele de peste 50 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian, confruntat cu o crestere brusca a contaminarilor cu COVID-19, a decis miercuri sa introduca vaccinarea obligatorie pentru toate persoanele in varsta de peste 50 de ani, scrie AFP.

- Masca tip FFP2, obligatorie in Italia! Noi reguli de calatorie in Italia au fost anunțate de autoritați cu cateva zile inainte de Craciun, iar toți cei care vor sa calatoreasca in Peninsula trebuie sa le cunoasca. In acest fel, vor evita surprizele neplacute ce le pot strica vacanța chiar din aeroport. …

- Dupa ce a impus vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19 in randul medicilor, Italia a extins aria, introducand aceeași masura și asupra angajatilor din educatie, administratie, politie, armata si servicii de urgenta trebuie sa fie vaccinați impotriva COVID-19. Angajatii din domeniul medical, carora…

- Deputatul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca nu sustine ideea pentru certificatul verde COVID, deoarece obligativitatea prezentarii acestuia „incalca grav cateva principii”, inclusiv dreptul la munca, „o chestiune fara precedent”. „Eu nu sustin certificatul verde si mi se pare o masura care incalca…

- Vaccinarea va deveni obligatorie in Germania din februarie, a anunțat cancelarul german in exercițiu, Angela Merkel, relateaza Euronews și The Guardian.Germania va impune, de asemenea, restricții suplimentare la nivel național privind contactul social pentru persoanele nevaccinate – in ceea ce mass-media…

- Masura va intra in vigoare incepand cu 16 ianuarie. Oricine din grupa respectiva de varsta care nu este vaccinat risca o amenda de 100 de euro.Grecia devine a doua țara europeana, dupa Austria, care face vaccinarea obligatorie. Aproximativ doua treimi din populația Greciei de aproape 11 milioane este…

- Consiliul de Miniștri din Italia a dat unda verde decretului care intarește restricțiile anti-COVID-19. Se introduce „super certificatul verde” pentru vaccinați și vindecați. De asemenea, vaccinarea devine obligatorie in educație, aparare și securitate.

- Autoritațile italiene au stabilit, miercuri, 24 noiembrie, noi masuri care vizeaza persoanele nevaccinate impotriva coronavirusului. Accesul acestora in mai multe spații publice va fi limitat, iar obligativitatea vaccinarii va fi extinsa și la alte categorii de angajați din sectorul public, pe langa…