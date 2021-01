Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Anuntul presedintelui CE vine dupa ce Pfizer…

- Italia va lua masuri legale impotriva companiilor Pfizer si AstraZeneca din cauza intarzierilor in livrarea de vaccinuri anti-Covid, a spus duminica ministrul de Externe, Luigi Di Maio, potrivit news.ro. Actiunea legala, potrivit demnitarului, citat de The Guardian, are ca obiectiv asigurarea…

- Uniunea Europeana ar putea aproba oficial vaccinul dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech pentru combaterea noului coronavirus cel mai devreme pe 23 decembrie, cu numai doua zile dupa posibilul acord al autoritatii de reglementare, a declarat, miercuri, un oficial al Comisiei Europene.

- Vaccinul impotriva covid-19 dezvoltat de laboratorul AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficienta medie de 70%, anunta alianta luni intr-un comunicat, relateaza AFP potrivit news.ro. Este vorba despre rezultate intermediare ale unor teste clinice realizate in regatul Unit si Brazilia,…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) anticipeaza ca isi va da avizul favorabil pentru un prim vaccin impotriva noului coronavirus "pana la sfarsitul anului", in vederea unei distribuiri "incepand din ianuarie", a declarat directorul sau, Guido Rasi, potrivit Agerpres, care citeaza AFP."Daca datele…

- Ziarul Unirea Cele mai comune intrebari despre noul vaccin anti COVID-19: Cat de sigur este și ce efecte secundare poate provoca Compania farmaceutica Pfizer a anunțat la inceputul saptamanii ca vaccinul sau impotriva Covid-19 are o eficienta de peste 90%, insa experții avertizeaza ca inca au ramas…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a aprobat un contract cu laboratoarele american Pfizer si german BioNTech in vederea achzitionarii a peste 300 de milioane de doze de vaccin impotriva covid-19, dintre care primele doze ar putea fi livrate pana la sfarsitul lui 2020, - cel de-al patrulea contract…

- De asemenea, aceștia și-au exprimat ingrijorara cu privirea la posibilitatea unui eșec al formulei sau la insuficiența dozelor produse, conform Mediafax. Citește și: Ursula von der Leyen: "Acest Craciun va fi un Craciun diferit". Presedintele CE vrea "masuri indraznete" anti-Covid ”Nu…