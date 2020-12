Stiri pe aceeasi tema

- Italia va lansa o campanie de vaccinare anti-COVID-19 gratuita si la scara larga la inceputul anului viitor, iar cadrele medicale si persoanele in varsta vor avea prioritate, a declarat miercuri, in Parlament, ministrul Sanatatii Roberto Speranza, relateaza Reuters, citata de Agerpres.In sfarsit vedem…

- Guvernul a adoptat in ședința de vineri seara strategia de vaccinare anti-Covid-19. Aceasta va fi gratuita și voluntara, a anunțat... The post Guvernul a adoptat strategia de vaccinare. Aceasta va fi gratuita și voluntara appeared first on Renasterea banateana .

- Calin Popescu Tariceanu vrea dezbatere pe tema vaccinarii populației impotriva Covid 19. Politicianul crede ca autoritațile vor sa-i oblige pe cetațeni sa se vaccineze și dorește sa afle ce parere au oamenii despre vaccin.

- Venezuela va putea demara o campanie de vaccinare in masa, sigura si gratuita impotriva noului tip de coronavirus incepand cu aprilie 2021, a afirmat marti presedintele venezuelean Nicolas Maduro, declarandu-se "optimist", informeaza AF, pottrivit AGERPRES.Guvernul lui Maduro a dat asigurari…

- Cadrele didactice, cat și personalul didactic auxiliar și nedidactic, din invațamantul de stat preunversitar și universitar, vor primi un stimulent de risc in cuantum de 2.000 de lei, respectiv 1.500 de lei lunar, conform unui proiect de lege inițiat de PSD și adoptat de Parlament, prin votul majoritații.Citește…

- 353 de decese asociate COVID-19 a raportat astazi Italia, cea mai mare cifra zilnica din 6 mai, fata de 233 inregistrate luni, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, potrivit Reuters. Peste 28.244 de cazuri noi au fost anuntate in ultimele 24 de ore, de la 22.253 luni. In total, 39.412 persoane…

- ”Situatia magazinelor din retailul nealimentar continua sa fie una extrem de dificila in conditiile in care masurile de sprijin anuntate de autoritati intarzie sa apara sau exclud activitatile companiilor active in industrie”, anunta Organizatia Patronala a Retailerilor din Romania, RORETAIL. Guvernul…

- Yasutoshi Nishimura, ministrul Economiei din Japonia a afirmat ca Guvernul japonez va demara un plan la nivel național prin cate intreaga populație va fi vaccinata gratuit. Prin acest plan, autoritațile nipone vizeaza o imunizare globala a cetatenilor impotriva noului coronavirus. Potrivit oficialului…