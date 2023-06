Stiri pe aceeasi tema

- Pentru remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea furnizarii apei potabile, astazi 17 mai 2023, incepand cu orele 08:30 pana la ora 14:00, (estimativ ) in localitatea Lunca Ilvei. Va fi afectata strada Granicerilor, de la primarie in sus și partea…

- FOTO| Avarie la rețeaua de distribuție a apei la Aiud: Cetațenii unei strazi au ramas fara apa potabila FOTO| Avarie la rețeaua de distribuție a apei la Aiud: Cetațenii unei strazi au ramas fara apa potabila Cetațenii unei strazi din Aiud au ramas fara apa in cursul zilei de vineri, 12 mai, in urma…

- Se intrerupe total apa astazi, 12 mai 2023, in Rusu de Jos, anunța Aquabis. In zona trebuie remediata o avarie. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea totala a furnizarii apei potabile azi, 12 mai 2023, incepand cu ora 10.00 pana…

- Joi, 13 aprilie, intre orele 9-15 se va efectua spalarea rețelei de distribuție in Carpiniș, Bobda, Otelec, Satchinez, Iohanisfeld și Jimbolia. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații…

- FOTO ȘTIREA TA| Apa tulbure la robinet, pe o strada din Alba Iulia, din cauza unei avarii in rețeaua de distribuție Apa tulbure la robinet, pe o strada din Alba Iulia, din cauza unei avarii in rețeaua de distribuție Un cititor ziarulunirea.ro a trimis, pe adresa redacției, mai multe fotografii din care…

- Se intrerupe apa potabila astazi, 31 martie 2023, in Buduș și Budacu de Jos pentru cateva ore, anunța Aquabis. In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 31 martie 2023, incepand cu ora 10.00 pana…

- In vederea remedierii unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei, compania noastra anunța intreruperea furnizarii apei potabile astazi, 29 Martie 2023, incepand cu ora 09.30 pana la ora 14.00 (estimativ) in municipiul Bistrița, strada Andrei Mureșanu și Muncelului – Parțial. Va asiguram…