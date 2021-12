Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea in vigoare de luni in Italia a "super-certificatului verde" va fi insotita de controale sporite, iar documentul va fi cerut inclusiv celor care calatoresc cu autobuzul sau cu metroul, precum si celor care tranziteaza zonele de mare activitate comerciala, pentru a frana contagierile cu noul…

- Italia se pregateste sa impuna obligativitatea pasaportului verde COVID-19 pentru toti angajatii, inclusiv din sectorul privat, incepand de luna viitoare, urmand sa devina prima tara europeana care ia o astfel de decizie in incercarea de a accelera ritmul vaccinarilor si a opri infectarile, transmite…

- A inceput școala in Italia, cu noi reguli pentru prevenirea raspandirii COVID-19. Cu excepția elevilor și a studenților, nimeni nu mai are voie sa intre in instituțiile de invațamant fara așa-numitul "certificat verde".