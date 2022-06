Italia va avea acces la gazele din Qatar Roma si Qatar au semnat un acord de investitii de miliarde de dolari, ce va ajuta la asigurarea livrarilor de gaze catre Italia, intr-un moment in care Rusia reduce livrarile, in incercarea de a pedepsi statele care au sanctionat Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite DPA. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia si Qatar au semnat un acord de investitii de miliarde de dolari, ce va ajuta la asigurarea livrarilor de gaze catre Italia, intr-un moment in care Rusia reduce livrarile, in incercarea de a pedepsi statele care au sanctionat Moscova pentru invadarea Ucrainei, transmite DPA.

- Iranul ar dori sa organizeze negocieri intre reprezentanții Rusiei și Ucrainei. Interfax scrie despre acest lucru cu referire la o declarație a ministrului iranian de Externe Hossein Amir Abdollahian. Reprezentantul Teheranului a afirmat acest lucru in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.…

- Italia și Ungaria au cerut UE sa pledeze pentru incetarea focului in Ucraina. Cele doua state fac, de asemenea, presiuni pentru discuțiile de pace ale Ucrainei cu Rusia, punindu-se in dezacord cu alte state membre care intenționeaza sa adopte o linie dura cu privire la Moscova inainte de summitul Consiliului…

- Rusia a declarat ca a expulzat in total 85 de membri ai ambasadelor din Franța, Spania și Italia, ca raspuns la masuri similare luate de aceste țari, subliniind deteriorarea relațiilor cu principalele state membre ale UE de cand a lansat razboiul impotriva Ucrainei, relateaza Sky News. Fii…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunțat miercuri ca Uniunea Europeana nu are niciun rol in contractele sale cu Gazprom prin care Moscova furnizeaza gaze naturale țarii și ca Budapesta lucreaza la o soluție pentru a putea face plațile, relateaza Reuters.Ungaria iese din rand și dupa noile…

- Guvernul Romaniei avut mai multe intalniri de negociere in Azerbaidjan și in Qatar pentru negocierea achizițiilor de gaz in efortul de a limita importurile de gaz din Rusia, in contextul razboiului dus de Moscova impotriva Ucrainei , a afirmat George...

- Tarile din UE au decis vineri sa dea Comisiei Europene mandatul de a face achizitii comune de gaze, dupa modelul comenzilor de vaccinuri anti-COVID-19, in contextul in care razboiul din Ucraina duce la cresterea preturilor la energie, noteaza AFP. Cei 27 si Comisia „vor colabora de urgenta in ceea ce…

- Tarile din UE au decis sa dea Comisiei Europene mandatul de a face achizitii comune de gaze, dupa modelul comenzilor de vaccinuri anti-COVID-19, in contextul in care razboiul din Ucraina duce la cresterea preturilor la energie, noteaza AFP.Cei 27 si Comisia „vor colabora de urgenta in ceea ce priveste…