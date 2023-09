Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian, care se confrunta cu un aflux de migranți fara precedent, adopta luni masuri noi care privesc migranții ilegali ajunși in țara. 127.000 de migranți au venit in Italia de la inceputul anului, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, in debutul sedintei de guvern, ca executivul va adopta o serie de masuri de sprijin in domeniul agriculturii si al procesarii produselor alimentare. Printre acestea se numara un sprijin de urgenta acordat fermierilor din sectorul vegetal, care au mari probleme in…

- Pe fondul ingrijorarii ca restricțiile privitoare la importul de cereale din Ucraina, impuse de Comisia Europeana, ar putea inceta maine, fermierii romani așteapta de la guvernul roman masuri de sprijin.

- Slovacia va repartiza circa 500 de soldati pentru a ajuta politia de frontiera sa controleze afluxul in crestere de migranti clandestini, in special sirieni, care vin dinspre Ungaria si incearca sa ajunga in statele mai bogate din vestul Europei, a declarat miercuri premierul slovac Ludovit Odor, potrivit…

- Autoritatea chineza de reglementare a spațiului cibernetic a anunțat un amplu program prin care vor limita utilizarea smartphone-urilor la maximum 2 ore pe zi pentru tinerii sub 18 ani. De asemenea, internetul nu va funcționa intre orele 22.00 și 06.00 dimineața, informeaza Reuters.Administrația…

- Guvernul se va reuni, joi, in sedinta, urmand sa discute, printre altele, un proiect de ordonanta care vizeaza crearea cadrului legal adecvat pentru punerea pe piata a tuturor produselor din tutun, informeaza Agerpres.Proiectul de act normativ modifica si completeaza Legea nr. 201/2016 privind stabilirea…

- Vizita șefului AIEA, Rafael Grossi, in Coreea de Sud, a adus proteste fața de situația de la centrala japoneza nucleara de la Fukushima, potrivit Reuters. Sute de protestatari au ieșit sambata pe strazile din Seul, in timpul unei vizite in Coreea de Sud a șefului organului de paza al activitaților…

- Guvernul spaniol a adoptat marți un nou act legislativ care permite regiunilor sale sa restricționeze activitațile platformelor de ridesharing ca Uber și Bolt, dupa ce justiția europeana le-a dat caștig de cauza acestora intr-un proces intentat autoritaților din Barcelona, relateaza Reuters.