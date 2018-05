Italia: Undă verde din partea lui Silvio Berlusconi pentru un guvern Liga-M5S Silvio Berlusconi a dat unda verde miercuri seara unui eventual acord guvernamental intre aliatul sau Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), demers susceptibil sa puna capat blocajului politic din Italia, relateaza AFP. Intre M5S si Liga au loc negocieri care trebuie sa duca la desemnarea unui sef al guvernului si la un program comun, iar retragerea omul de afaceri care a condus timp de 25 de ani dreapta italiana a indepartat principalul obstacol. "Daca o alta forta politica din cadrul coalitiei doreste sa-si asume responsabilitatea formarii unui guvern (Miscarea) 5 Stele,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

