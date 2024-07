Stiri pe aceeasi tema

- Activisti pentru drepturile animalelor au reusit sa obtina in instanta oprirea aplicarii unui ordin emis de presedintele provinciei italiene Trento care prevedea impuscarea unui urs care a atacat un turist ce se plimba intr-o padure, transmite luni agentia EFE, preluata de Agerpres. Avocata grupului…

- Activisti pentru drepturile animalelor au reusit sa obtina in instanta oprirea aplicarii unui ordin emis de presedintele provinciei italiene Trento care prevedea impuscarea unui urs care a atacat un turist ce se plimba intr-o padure, transmite luni agentia EFE. „Ramane in pronuntare adoptarea masurilor…

- Activisti pentru drepturile animalelor au reusit sa obtina in instanta oprirea aplicarii unui ordin emis de presedintele provinciei italiene Trento care prevedea impuscarea unui urs care a atacat un turist ce se plimba intr-o padure, transmite luni agentia EFE. „Ramane in pronuntare adoptarea masurilor…

- Activisti pentru drepturile animalelor au reusit sa obtina in instanta oprirea aplicarii unui ordin emis de presedintele provinciei italiene Trento care prevedea impuscarea unui urs care a atacat un turist ce se plimba intr-o padure, transmite luni agentia EFE.

- Rata inflației Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana s-a situat la 2,6% in iunie, in scadere fata de 2,7% in mai, iar Romania, care timp de cinci luni a fost tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, a fost depasita de Belgia luna trecuta, arata datele publicate miercuri de Oficiul…

- Datorita erupției vulcanului Etna au fost restricționate de catre EUROCONTROL toate zborurile al caror traiect trece prin zona respectiva. Companiile aeriene vor inregistra intarzieri, anulari și rerutari ale zborurilor. Compania irlandeza low cost Ryanair a anulat deja zboruri spre destinații din Italia…

- Pe 5 iulie jmEvents te invita sa te bucuri de vara și de oamenii dragi la Opening Gala Concert EUROPAfest 31 – Jazz at the Palace. Artiști din Italia, Israel, Japonia, Marea Britanie și Romania vor oferi un mix de standarde de jazz, compoziții proprii, da

- Imagini dramatice vin din Italia, in urma unor inundatii devastatoare, acolo unde trei tineri, dintr-o masina cu numere de Romania, au fost luati de ape. Trei tineri – doua fete și un baiat – au fost luați de ape in urma unor viituri puternice. Cei trei au fost filmati imbratisati, in mijlocul apelor,…