Italia: Un tată a fost condamnat pentru că a angajat un bătăuș ca să-i rupă degetele fiului homosexual Barbatul, în vârsta de 75 de ani, i-a platit în aprilie bataușului 2.500 de euro pentru a-i ataca pe fiul sau de 43 de ani și pe partenerul acestuia și sa le vandalizeze mașina.



Dar lovitura a eșuat pentru ca potențialul atacator a dezvaluit totul victimei, care este chirurg.



&"Fiul meu este un derbedeu, rupe-i degetele&", se pare ca i-ar fi spus tatal bataușului platit. Presa din Italia a relatat ca pensionarul a mai fost acuzat și ca și-ar fi atacat soția, de care s-a desparțit dupa 40 de ani de casatorie. În februarie, el mai angajase doi batauși ca sa-l… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

