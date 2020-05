Italia: Un schior şi-a pierdut viaţa într-o avalanşă produsă în Dolomiţi Un schior a murit intr-o avalansa produsa sambata dimineata in muntii Dolomiti, in apropierea statiunii de schi Cortina d'Ampezzo, au informat salvamontistii italieni, potrivit Reuters.



Victima este un barbat italian, in varsta de 23 de ani, care schia intr-un grup in care se afla si fratele sau, cand a fost surprins de avalansa, a indicat purtatorul de cuvant al acestora, Walter Milan.



Trupul sau a fost preluat de un elicopter si transportat la Cortina, o cunoscuta statiune din regiunea Veneto, grav afectata de focarul de COVID-19 aparut in Italia la sfarsitul lunii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un schior a murit intr-o avalansa produsa in muntii Dolomiti, sambata dimineața, in apropierea statiunii de schi Cortina d'Ampezzo, au informat salvamontistii italieni, conform Agerpres.Victima este un barbat italian, in varsta de 23 de ani, care schia intr-un grup in care se afla si fratele sau, cand…

- Un schior a murit intr-o avalansa produsa sambata dimineata in muntii Dolomiti, in apropierea statiunii de schi Cortina d'Ampezzo, au informat salvamontistii italieni, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Victima este un barbat italian, in varsta de 23 de ani, care schia intr-un grup in care se afla…

- Egipteanul Youssef Hossam, 21 de ani, acum pe locul 820 ATP, dar fost numarul 291 mondial, in decembrie 2017, a fost suspendat pe viata pentru trucarea de meciuri, a anuntat Tennis Integrity Unit, citata de Reuters, scrie news.ro.El era susendat provizoriu din mai 2019 pentru infractiuni comise…

- Autoritatea Palestiniana (AP) a inregistrat un prim deces din cauza Covid-19, o femeie in varsta de 60 de ani din Cisiordania ocupata, relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Autoritatii a precizat ca ea locuia intr-un sat situat intre Ramallah si Ierusalim. Femeia a murit dupa ce…

- Echipele din campionatul de fotbal al Chinei au reluat antrenamentele in aceasta saptamana, cand inca nu se stie la ce data va incepe sezonul in aceasta tara, afectata dur de pandemia de coronavirus, scrie Reuters potrivit Agerpres. Formatiile din Superliga chineza au revenit de luni la antrenamente,…

- Trupul neînsuflețit al unui barbat a fost lasat sa zaca într-o groapa, dupa ce a fost înjunghiat. Descoperirea macabra a avut loc în aceasta dupa-amiaza, în jurul orei 15:20, pe o strada din localitatea Ciocmaidan, din municipiul Comrat. Potrivit informațiilor…

- Virusul ucigaș a mai facut o victima! Un barbat japonez, pasager pe nava Diamond Princess, a murit dupa ce a contactat virusul ucigaș. Acesta este cel de-al treilea deces printre persoanele care au stat in carantiva, pe vas.

- Regele fotbaalului mondial,Pele, care va implini in octombrie 80 de ani, a negat faptul ca sufera de depresie si ca traieste retras, asa cum a sustinut fiul sau, informeaza Reuters, citata de news.ro."Sunt bine. Continui sa-mi accept limitarile fizice in cel mai bun mod posibil, dar intentionez…