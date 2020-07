Stiri pe aceeasi tema

- O filmare postata pe TikTok cu o tanara care s-a dus foarte aproape de un urs pe marginea unui drum pentru a fi fotografiata de prieteni a devenit virala. Ursul s-a repezit la ea, in timp ce in mai mulți tineri se distrau filmand scena. Postarea a fost ștearsa de pe TikTok, dar a fost... View Article

- Stabilit in Italia, un barbat roman, in varsta de 52 de ani, risca ani grei de inchisoare, dupa ce a furat peste 12.000 de euro din conturile bancare ale unor batrani de care avea grija, informeaza Il Gazzettino, conform stiridiaspora.ro. In 2018, romanul a fost angajat de fiicele batranilor, prin intermediul…

- Un roman a fost arestat dupa ce a cerut ajutorul carabinierilor. Romanul in varsta de 30 de ani, rezident in Germania, a fost victima unui jaf in Italia. Un alt barbat l-a jefuit de suma de 7.500 de euro dupa ce l-a atras intr-o capcana. Cand a cerut ajutorul carabinierilor, s-a trezit el insuși incatușat.…

- Tanarul roman de 30 de ani care a provocat accidentul de la Arezzo, din ziua de vineri, 5 iunie, in urma caruia au decedat patru persoane, cere ca autoritațile sa-i permita deplasarea in Romania, la Bistrița Nasaud, pentru a putea participa la funeraliile copiilor și parinților sai decedați in accident.…

- Poliția Romana și Mercury 360 au lansat campania de prevenire a furtului din locuințe „CATALOGUL DE FURTURI”. Pentru a ilustra modul in care opereaza infractorii, a fost creat un personaj fictiv numit Luis Calificatu care a urmarit zeci de utilizatori de social media, printre care și 8 influenceri,…

- Numele premierului și numarul sau de telefon au fost trecute in registrul terasei de un client glumeț, a descoperit Mesagerul de Neamț, care a și sunat la numarul trecut in registrul terasei. La telefon a raspuns chiar Ludovic Orban, care s-a aratat amuzat de intamplare: „Eu sunt la Guvern, nu am cum…

- In noaptea de 26-27 mai, Arhiepiscopia Tomisului le va oferi din nou credinciosilor Lumina Invierii, la fel ca in noaptea de Pasti. Invierea Domnului are consacrata o slujba speciala, savarsita in fiecare an la miezul noptii, in cadrul careia credinciosii primesc de la clerici Lumina lui Hristos, iar…

- Trupul neinsuflețit al unui tanar roman a fost gasit, duminica, sub podul San Rocco din Napoli, Italia, informeaza Il Mattino. Barbatul a cazut de la o inalțime de peste 15 metri, iar anchetatorii italieni nu exclud varianta sinuciderii. Pentru recuperarea cadavrului, pompierii au intervenit cu vehicule…