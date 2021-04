Stiri pe aceeasi tema

- Mauro Morandi, in varsta de 81 de ani, a descoperit Budelli, o insula din largul coastei Sardiniei cunoscuta pentru plajele sale cu nisip roz, dupa ce i s-a stricat barca in timp ce era in drum spre Oceanul Pacific. Atunci s-a hotarat sa-și abandoneze calatoria pe care o planificase și sa ramana pe…

- Mauro Morandi, fost profesor de educație fizica, in varsta de 81 de ani, a fost timp de 32 de ani singurul locuitor al insulei Budelli, in largul coastei Sardiniei, din Marea Mediterana. Barbatul a anunțat duminica, 25 aprilie, ca parasește insula renumita pentru plaja sa roz, la presiunea proprietarilor,…

- Un barbat cunoscut drept „Robinson Crusoe al Italiei” dupa ce a locuit singur pe o insula din Marea Mediterana timp de mai bine de 30 de ani a anunțat ca va ceda în sfârșit presiunilor autoritaților și se va muta într-un apartament, relateaza The Guardian.Mauro…

- ​Italia va intra in carantina naționala in weekend-ul in care cuprinde Paștele catolic, 3-5 aprilie, potrivit unui proiect de lege consultat vineri de Reuters și citat de HotNews . Masura este menita sa limiteze raspandirea Covid-19, in contextul in care Italia se confrunta cu o creștere alarmanta numarului…

- Numarul deceselor produse anul trecut, indiferent de cauza, a crescut anul trecut cu 15,6%, fața de media ultimilor cinci ani, pana la 746.146, precizeaza Reuters . Din data de 21 februarie 2020, cand a fost identificat primul focar de coronavirus pe teritoriul Italiei, și pana la finalul anului trecut…

- Datoria publica a Italiei a urcat la finalul anului trecut la 2.569 de miliarde de euro (3.120 de miliarde de dolari), o crestere cu 6,6% sau 159,4 miliarde de euro fata de 2019, arata datele publicate de Banca Centrala a tarii, transmit ANSA si Xinhua, conform AGERPRES. Nivelul datoriei ca procent…

- Patru regiuni din Italia trec din nou in zona portocalie și intra in lockdown parțial, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de infectare cu coronavirus. In Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino, localnicii nu pot parasi zona in care locuiesc, iar restaurantele, cafenelele și barurile se inchid.

- Patru regiuni din Italia trec din nou in zona portocalie și intra in lockdown parțial, din cauza creșterii numarului de cazuri noi de infectare cu coronavirus. In Toscana, Liguria, Abruzzo si Trentino, localnicii nu pot parasi zona in care locuiesc, iar restaurantele, cafenelele și barurile se inchid.