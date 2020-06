Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro se va duce "in curand" in Iran pentru a semna acorduri in domeniile energiei, finantelor, militar, agricol, tehnologiei si sanatatii, a anuntat Biroul Prezidential intr-un mesaj pe Twitter luni noapte, informeaza dpa. Iranul a trimis recent mai multe…

- Premierul Ludovic Orban a achitat, sambata, doua amenzi, in valoare cumulata de 3.000 de lei, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție in spații inchise, a anunțat Guvernul, dupa apariția fotografiei scandaloase cu cheful de la Palatul Victoria . Potrivit informarii, Orban a platit sambata cele…

- Membri ai opozitiei venezuelene au negociat in octombrie un acord - in valoare de 213 milioane de dolari - cu o mica societate de securitate din Florida, pentru ca aceasta sa realizeze o operatiune in Venezuela cu scopul indepartarii de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, arata acest document…

- Cincisprezece persoane, intre care doi americani, au fost arestate in ultimele doua zile pentru o tentativa ratata de invazie dinspre mare in Venezuela, a sustinut luni presedintele acestei tari, Nicolas Maduro, citat de AFP. Intr-un discurs la televiziunea de stat, Maduro a declarat ca…

- Glasgow Rangers s-ar fi decis sa il cumpere definitiv pe Ianis Hagi (21 de ani) de la Genk. In ciuda crizei financiare care se anunța pe fondul pandemiei de coronavirus, Rangers este hotarata sa plateasca 5 milioane de euro pentru Ianis Hagi, informeaza Daily Mail. E vorba de activarea clauzei exclusive…

- Uniunea Europeana a apreciat vineri ca planul american pentru un guvern de tranzitie in Venezuela, fara presedintele Nicolas Maduro si liderul opozitiei, Juan Guaido, este "conform" cu reglementarea pasnica sustinuta de statele sale membre, informeaza AFP.UE "saluta cadrul pentru o tranzitie…

- Seful operatiunilor armatei venezuelene, amiralul Remigio Ceballos, a reafirmat vineri sprijinul fortelor armate, element de baza al puterii de la Caracas, fata de presedintele socialist Nicolas Maduro, inculpat pentru "narco-terorism" de justitia americana, relateaza AFP. "Forta armata…

- Un angajat al Parlamentului European, in varsta de aproximativ 40 de ani, a murit dupa ce a contractat noul tip de coronavirus, acesta fiind primul deces din cauza pandemiei din cadrul institutiilor europene, au anuntat luni surse concordante, informeaza AFP. "Parlamentul European confirma,…