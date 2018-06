Stiri pe aceeasi tema

- Partidele au fost nevoite sa formeze o alianta "netestata" dupa ce alegerile din 4 martie nu au lasat nicio formațiune politica cu o majoritate clara in parlament. Noul şef al primului guvern populist italian, Giuseppe Conte, a depus jurământul vineri după-amiază…

- Noul guvern italian anuntat joi este o echipa restransa de 18 ministri, dintre care numai cinci femei, care respecta echilibrul intre cele doua forte populiste care il compun, Liga si Miscarea 5 Stele (M5S), relateaza vineri AFP. In afara de presedintele Consiliului de ministri, Giuseppe Conte, care…

- Premierul italian desemnat, Giuseppe Conte, inca nu a reusit sa-si formeze guvernul sustinut de coalitia majoritara alcatuita din Miscarea 5 Stele (M5S - antisistem) si Liga (extrema dreapta), presedintele Sergio Mattarella refuzand numirea unui ministru de finante cunoscut pentru pozitiile sale…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza Reuters. Conte urmeaza sa prezinte lista cabinetului,…

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a convocat miercuri pe avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte, propus de noua coalitie populista formata din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat presedintia italiana intr-un comunicat,…

- Giuseppe Conte, propunerea noii coaliții formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga pentru funcția de prim-ministru al Italiei, este deja subiectul unei controverse bizare, care se concentreaza in jurul studiilor. sale. Ce scrie in CV nu pare sa se potriveasca mai deloc cu realitatea. In plus, trecutul…

- Avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii coalitii populiste formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat luni seara liderul M5S, Luigi Di Maio, relateaza AFP si DPA. Conte, necunoscut marelui…

- Italienii au mers la vot pentru a-si alege Parlamentul, in cel mai asteptat scrutin din ultimii ani. Este scrutinul cu cea mai mare miza din ultima vreme, pentru ca de rezultat va depinde directia in care va merge Italia, dar si Uniunea Europeana, in urmatorii ani. Italienii au votat ieri pentru fortele…