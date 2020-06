Stiri pe aceeasi tema

- Din numarul total de cazuri din aceasta zi, 31 sunt lucratori medicali: medici - 4, asistenți medicali - 21, personal auxiliar - 6. In total, 5 930 persoane au fost tratate de Covid-19. Citeste si Raed Arafat, despre teoriile conspiratiei si coronavirus: Daca e conspiratie, sa inteleaga lumea…

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 357, potrivit datelor transmise marți, 26 mai, de DSP Alba. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12 cazuri noi in județ. In total, in județ mai sunt 100 de cazuri active. Din cele 377 de persoane infectate, 238 s-au vindecat și s-au inregistrat 19…

- In Romania au fost confirmate pana luni, 25 mai, 18.283 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. Dintre acestea, 11.630 s-au vindecat și au fost externate. Alte 1193 de persoane infectate cu coronavirus au decedat. In Timiș, in ultimele 24 de ore nu a fost inregistrat niciun caz nou de infectare…

- La doua luni de la primul deces raportat in tara noastra, bilanțul victimelor COVID-19 a ajuns la 1.156, media deceselor ridicandu-se la 19 persoane pe zi, potrivit unui grafic realizat de G4media. Cele mai multe decese zilnice au fost raportate pe data de 8 mai, atunci cand autoritațile au…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 11.978 de persoane infectate cu coronavirus. Pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.978 de cazuri de persoane infectate cu virusul...

- In județul Harghita sunt doar 18 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar autoritațile spun ca acest fapt este explicabil prin testarea masiva și respectarea cu strictețe a regulilor impuse, anunța MEDIAFAX.Seful de cabinet al Prefectului Harghita, Adrian Panescu, spune ca in…

- Au fost inregistrate 118 cazuri de COVID-19 in județul Alba, pana in 14 aprilie, potrivit informarii oficiale transmise de DSP Alba. Pana luni, erau inregistrate 110 de imbolnaviri cu noul coronavirus in județul Alba. Marți, au mai fost confirmate inca 8 noi cazuri. De asemenea, pana in prezent, in…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 15 cazuri de COVID-19 in Alba. Patru persoane nou depistate cu coronavirus in județ 15 cazuri de COVID-19 au fost confirmate in Alba: patru persoane au fost nou depistate cu coronavirus in județ. Primii doi pacienți au fost declarați vindecați. La nivelul județului Alba, in prezent…