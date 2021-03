Stiri pe aceeasi tema

- Doi functionari din Sicilia, in sudul Italiei, si un lucrator extern au fost arestati, iar consilierul pentru probleme de sanatate al guvernului regional este anchetat pentru falsificarea datelor privind pandemia de coronavirus pe care trebuiau sa le comunice pentru ca autoritatile sanitare nationale…

- Prim-ministrul Mario Draghi a asigurat vineri ca guvernul sau ia in calcul sa impuna sanctiuni impotriva personalului sanitar care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 si risca astfel sa-si infecteze pacientii, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Guvernul intentioneaza sa intervina. Este absolut…

- Regiunea Piemont, din nord-vestul Italiei, a decis, duminica, suspendarea administrarii vaccinului AstraZeneca, dupa ce un profesor a murit la o zi dupa ce a fost vaccinat, au anuntat autoritatile sanitare regionale, potrivit AFP.

- Italia a fost prima țara europeana devastata de pandemia de COVID-19, iar acum țara se pregatește pentru un nou lockdown. In cateva insule ale țarii virusul nu a ajuns, insa, deloc. Locuitorii spun ca pandemia tot le-a afectat viața, scrie CNN. Pe langa teama legata de virus, economia a avut și ea de…

- Mai multe anchete se desfașoara in diferite regiuni ale Italiei, privind o posibila frauda cu vaccinuri anti-Covid, dupa ce guvernatorul din Veneto, Luca Zaia, a spus ca a primit o oferta de 27 de milioane doze de vaccin.

- O companie aeriana din Grecia va face, in premiera, curse de pe Aeroportul Internațional Craiova. Primele curse vor avea in primavara și vor lega Craiova de nordul Italiei. La vara, legatura va fi prelungita pana in Sicilia. Autoritațile craiovene au anunțat ca un nou operator aerian va activa…

- Un medic care lucra intr-un spital din nordul Italiei a fost plasat in arest la domiciliu pentru ca ar fi ucis doi pacienti in primul val al epidemiei de COVID-19 care a devastat tara in luna martie, a anuntat miercuri politia, transmite dpa. Procurorul il acuza pe medic, care lucra intr-un spital de…