Italia: Toţi migranţii de la bordul navei Diciotti au debarcat Toti cei aproape 140 de migranti care se mai aflau la bordul navei Diciotti a pazei de coasta italiene, in portul Catania din Siclia, au debarcat in cursul noptii de sambata spre duminica, a constatat presa italiana, transmite AFP. Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, seful Ligii (extrema dreapta), a anuntat sambata seara ca migrantii vor fi autorizati sa debarce "in urmatoarele ore" dupa ce Biserica Catolica italiana, Albania si Irlanda au fost de acord sa-i primeasca pe cei aflati la bordul navei Diciotti. Salvati de pe mare in noaptea de 15 spre 16 august, acestia se gaseau de luni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

