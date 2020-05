Stiri pe aceeasi tema

- In Italia, numarul decesele din cauza noului tip de coronavirus continua sa scada, fiind inregistrate sub 200 in ultimele 24 de ore. Noile cazuri depistate sunt 1.083, aproape acelasi numar ca in 5 mai (1.075), cel mai mic din 10 martie, scrie news.ro.Datele noului bultin informav al protectiei…

- In Italia, in ultimele 24 de ore, au murit 333 de persoane si s-au inregistrat 1.700 de cazuri noi de contaminare, cele mai mici valori in ultimele sase saptamani. In regiunile din sud, Basilicata si Molise, nu s-a semnalat astazi niciun nou caz de coronavirus. In prezent, sub supraveghere medicala…

- Un studiu oficial arata ca aproape jumatate dintre noile infecții cu COVID-19 detectate in Italia luna aceasta au avut loc in aziluri de batrani.Cercetatori de la Institutul National de Sanatate (Iss) au analizat un esantion de 4.500 de cazuri raportate in perioada 1-23 aprilie si au constatat ca 44,1…

- Virusul ucigaș din China continua sa faca victime și sa ia vieți in toata lumea. In Italia, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca 727 de morți din cauza COVID-19. Bilanțul negru a ajuns la 13.155.

- Izolarea pare sa fie singura masura aplicata in masa, care poate salva vieți din calea pandemiei de coronavirus, conform unui studiu al cercetatorilor britanici, scrie Agerpres.Izolarea si alte masuri luate pentru a frana propagarea epidemiei de COVID-19 au salvat viata a circa 59.000 de persoane in…

- O fundatie din domeniul sanitar a analizat cifrele legate de imbolnaviri si a constatat ca, in Italia - din totalul de 31.506 de persoane care au luat coronavirus - nu mai putin de 2.629 sunt specialisti in sistemul sanitar (adica medici, asistente sau infirmiere). Nino Cartabellotta, presedintele fundatiei,…

- In Italia, coronavirusul omoara un om la fiecare 4 minute. Ieri s-au inregistrat 368 decese și 3.590 noi cazuri de contaminare. In total, pana acum, sunt 1.809 morți din 24.747 de bolnavi.Spania urmeaza aceeași tendința: ieri au murit 152 de oameni. Bilanțul momentului indica 298 de morți…

- In Italia, in regiunile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, școlile raman inchise inca o saptamana. Iar in Franța, se interzic adunarile mai mari de 5 mii de oameni intr-un spațiu inchis.