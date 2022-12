Italia, test COVID obligatoriu pentru cei care vin din China

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea accelerata a numarului de cazuri COVID-19 in China in momentul cand autoritatile au renuntat la masurile "zero COVID" ar putea crea un context favorabil aparitiei unor noi variante, avertizeaza experti in domeniul sanatatii, potrivit AFP.

- Statele Unite vor impune testare Covid din 5 ianuarie pentru toti calatorii care vin cu avionul din China, din cauza exploziei numarului de cazuri din aceasta tara si a „lipsei” de informatii comunicate de Beijing, au anuntat miercuri autoritatile sanitare americane, informeaza AFP, citat de news.ro.…

- Regiunea Lombardia din nordul Italiei a inceput testarea obligatorie pentru COVID-19 a tuturor pasagerilor de pe zborurile venite din China, iar primele rezultate arata ca mai mult de jumatate dintre pasagerii testati sunt infectati.

- Italia a decis miercuri impunerea de teste COVID-19 obligatorii pentru toate persoanele sosite din China, tara confruntata cu o explozie a infectarilor dupa relaxarea brusca a restrictiilor, potrivit Agerpres.

- Strazile marilor orase chineze erau pustii duminica, oamenii stand acasa pentru a se proteja de explozia cazurilor de COVID-19 care a lovit centrele urbane incepand din nord catre sudul tarii dupa relaxarea brusca a restrictiilor in urma protestelor impotriva politicii zero-COVID, relateaza Reuters.…

- Perspectivele nationale variaza foarte mult, iar economia Marii Britanii va fi in urma economiilor dezvoltate , a declarat marti Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).Organizatia estimeaza ca cresterea economica mondiala va incetini de la 3,1% anul acesta - putin mai mult decat…