Stiri pe aceeasi tema

- Nationalele feminine de fotbal ale Statelor Unite, campioana mondiala, si Olandei, au fost repartizate in aceeasi grupa, grupa E, la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal feminin din 2023, conform tragerii la sorti care a avut loc sambata, la Auckland (Noua Zeelanda), potrivit Agerpres.Meciul celor…

- Kremlinul denunta vineri arestarea a doi cetateni rusi - in Italia si Germania -, la cererea Statelor Unite, care ii acuza de vanzare ilegala de tehnologie americana unor intreprinderi de armament din Rusia si incalcarea astfel a sanctiunilor impuse Moscovei din cauza Razboiului rus din Ucraina,…

- Kremlinul denunta vineri arestarea a doi cetateni rusi - in Italia si Germania -, la cererea Statelor Unite, care ii acuza de vanzare ilegala de tehnologie americana unor intreprinderi de armament din Rusia si incalcarea astfel a sanctiunilor impuse Moscovei din cauza Razboiului rus din Ucraina,…

- Rusia a confirmat joi arestarea in Italia a lui Artiom Us, fiul guvernatorului regiunii Krasnoarsk din Siberia, transmite AFP. Ambasada rusa la Roma a precizat ca Us a fost retinut luni, pe aeroportul Malpensa din Milano, la cererea Statelor Unite, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Giorgia Meloni ar urma sa devina urmatoarea conducatoare a Italiei. UE, imigratie, politica energetica...: iata ce dorește ea pentru Italia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Fundasul Liam Williams va pierde turneul din toamna al nationalei de rugby a Tarii Galilor, dupa ce a suferit o accidentare la clavicula in primul sau meci cu echipa de club Cardiff Blues, a anuntat marti gruparea galeza, scrie AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Croatia (finalista din 2021) - Spania si Italia - SUA sunt meciurile cap de afis din sferturile de finala ale Cupei Davis, dupa incheierea fazei grupelor in weekend, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Carlos Alcaraz (Spania, locul 4 ATP si cap de serie 3) l-a invins, joi dimineata, pe Jannik Sinner (Italia, locul 13 ATP si cap de serie 11), scor 6-3, 6-7 (7/9), 6-7 (0-7), 7-5, 6-3, si s-a calificat in semifinale la US Open, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…