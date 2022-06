Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times scrie ca lumea trebuie sa se pregatesca pentru cea mai mare crestere a pretului la petrol „care a existat vreodata". Directorul executiv al JPMorgan, Jamie Dimon, este de parere ca barilul de petrol ar putea sa ajunga pana la pretul record de 175 de dolari anul acesta, informeaza Financial…

Criza energetica, care a inceput cand Rusia a strans robinetul cu gaze pentru Europa și a atins niveluri fara precedent…

- Europa este expusa riscului de raționalizare a energiei in aceasta iarna, mai ales daca vremea rece coincide cu renașterea cererii economice din China, a avertizat șeful organismului mondial de supraveghere a sectorului. In unele dintre cele mai dure comentarii de pana acum despre amploarea penuriei…

- ”Senatorii au adoptat astazi (cu 91 de voturi pentru) propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, care a…

- Contractele futures pentru petrolul Brent, de referinta la nivel global, au scazut cu 41 de centi, sau cu 0,4%, la 109,73 dolari pe baril pana la ora 15: 54 GMT (18:54 ora Romaniei), in timp ce titeiul West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a scazut cu 76 de centi, sau cu 0,7%,…

- Berea din Germania se va scumpi pana la sfarșitul anului cu pana la 30%. Experții vorbesc de creșteri vertigionoase de prețuri. Europa se confrunta cu o creștere a prețurilor energiei, care se inscrie intr-o tendința de creștere la nivel mondial. Invadarea Ucrainei de catre Rusia a afectat și mai mult…

- ”In cadrul licitatiei pentru un proiect cu panouri solare plutitoare in Portugalia, EDP Renewables (Euronext: EDPR), al patrulea cel mai mare producator de energie din surse regenerabile din lume si cu proiecte de energie regenerabila in Romania, a castigat licitatia pentru conectarea la reteaua din…

- Avand in vedere ca razboiul din Ucraina a adus din nou in prim-plan tema aprovizionarii cu energie a UE, Comitetul Economic și Social European (CESE) afirma ca sunt necesare masuri coordonate pentru a aborda actuala criza a prețului energiei, dar care sa nu submineze eforturile politicii in domeniul…