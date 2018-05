In cadrul unei consultari populare neoficiale desfasurate sambata si duminica in Italia, circa 91% din sustinatorii formatiunii de extrema dreapta Liga (fosta Liga Nordului) au aprobat coalitia cu Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza DPA si Reuters.



Asa-numitul "contract de guvernare" publicat vineri, rezultatul a 11 saptamani de negocieri politice dupa alegerile din 4 martie, fusese deja aprobat de suporterii partidului anti-sistem M5S. Din partea bazei electorale a Ligii s-au pronuntat in weekend circa 250.000 de italieni.



Liderul Ligii, Matteo Salvini, si omologul sau…