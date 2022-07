Sunt rușii in spatele caderii guvernului italian? Aceasta este supoziția aparuta in cotidianul italian ”La Stampa”. Ziarul, citat la randul sau de corespondentul la Roma al Radio France Internationale, dezvaluie contactele secrete avute de liderul partidului italian de extrema dreapta Matteo Salvini cu reprezentanți ai Rusiei. Se crede ca au avut loc ”schimburi de idei” […] Articolul Italia: Suspiciuni de amestec rus in caderea guvernului Draghi. Matteo Salvini este aratat cu degetul apare prima data in Curierul National .