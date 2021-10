Liderii G20 se intalnesc, sambata, 30 octombrie, in capitala Italiei, prima lor reuniune fața in fața de la inceputul pandemiei Covid-19. Rusia și China sunt cele doua mari absente de la acest summit. Incepand de vineri, elicopterele au survolat Roma, in timp ce șefii celor mai puternice națiuni din lume s-au cazat in hoteluri de […] The post Italia, sub luneta. Roma inchide strazile și stațiile de metrou first appeared on Ziarul National .