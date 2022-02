Stiri pe aceeasi tema

- Prin proiectul „Brațele Parintești”, demarat de Asociația „San Lorenzo dei romeni”, 736 de copii cu situații precare din Romania, Republica Moldova și Italia au fost sprijiniți in 2021. Astfel, a fost alocata lunar suma de 30 de Euro fiecarui copil in parte. Banii colectați au ajuns la beneficiari…

- Compania Transautogaz care este deținuta în proporție de 100% de monopolistul Gazprom a venit cu o explicație de ce a decis sa scumpeasca brusc prețul la gazul natural comprimat pe care îl vinde la stațiile proprii. Asta chiar daca nu existau deocamdata niciun fel de motiv real pentru…

- Noile reguli dure care au intrat in vigoare luni in Italia inseamna ca orice persoana fara un permis de sanatate care sa ateste ca a fost vaccinata sau s-a recuperat recent dupa Covid-19 nu mai poate folosi transportul public. Aceasta este o mare problema pentru oamenii care traiesc pe insulele Veneției.…

- Explozie puternica in Italia. Bilanțul victimelor a crescut la patru morți Explozie puternica in Italia. Bilanțul victimelor a crescut la patru morți O scurgere uriașa de gaz a provocat o explozie care a dus la prabușirea a trei case și la avarierea altor trei, in comuna Ravanusa, Sicilia. Patru persoane…

- O scurgere uriașa de gaz a provocat o explozie, care a dus la prabușirea a trei case și la avarierea altor trei, in localitatea Ravanusa, Sicilia. Un barbat a murit, iar 8 persoane sunt inca disparute, informeaza Mediafax . Trei persoane au fost scoase de sub daramaturi, dintre care doua sunt in viata,…

- Creative IT este un targ caritabil de Craciun, ajuns la ediția a V-a, organizat de Asociația Clubul Programatorilor, și care a devenit deja tradiție printre IT-iștii craioveni, dar și in comunitatea locala. An de an, voluntari talentați și pasionați de handmade din domeniul IT se reunesc și creeaza…

- Italia va pierde 15 la suta dintre turiști și 12 miliarde de euro in agricultura din cauza schimbarilor climatice, prevad speciaistii reuniti la summitul de la Glasgow. In plus, sudul și centrul țarii vor fi afectate grav de seceta, iar Venetia este amenințata cu dispariția. Climatologii avertizeaza…

- Explozia ratei de infectare aduce noi restricții severe in Europa. De Craciun, nevaccinații intra in lockdown Pe fondul creșterii semnificative a ratei de infectare, tot mai multe țari europene revin la restricții anti-pandemie. Dupa Olanda, au luat masuri dure și Austria, Danemarca, Belgia și Slovacia.…