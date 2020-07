Prelungirea starii de urgenta a fost adoptata cu 157 la 125 din cele 319 de voturi din Camera superioara a Parlamentului italian, relateaza Reuters. Starea de urgenta sanitara a fost instaurata in Italia pe o perioada initiala de sase luni, incepand de la 31 ianuarie, dupa confirmarea primelor doua contaminari la Roma. In urma unor critici din partea opozitiei, Conte s-a abtinut sa ceara o prelungire a starii de urgenta pana la sfarsitul anului, asa cum avea in vedere, si a solicitat o prelungire a acestui dispozitiv pana in octombrie. ”Virusul continua sa circule si nu si-a incheiat cursa. Ar…