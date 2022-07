Italia: Stare de urgență în cinci regiuni din nordul țării din cauza secetei Italia a declarat stare de urgența in cinci regiuni din nord, pe fondul celei grave secete din ultimii 70 de ani, transmite Euronews. Este vorba de regiunile Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemont și Veneto, a anunțat guvernul intr-un comunicat. Decizia a fost luata ca urmare a secetei fara precedent din valea raului Po și din bazinele alpine de est. Consiliul de Miniștri a decis sa aloce 36,5 milioane de euro pentru a face fața secetei. Pe valea raului Po, care produce aproximativ 40% din hrana țarii, inclusiv grau și orez, nu a mai plouat de aproximativ patru luni. Nivelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

