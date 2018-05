Italia: Sprijinul pentru Liga este în creştere, iar cel pentru Mişcarea 5 Stele rămâne stabil (sondaj) Un sondaj de opinie publicat miercuri indica o crestere cu opt puncte procentuale a sprijinului pentru partidul Liga, ajungand la 25,4% in comparatie cu situatia de la alegerile care au avut loc la 4 martie, relateaza dpa.



Sondajul de opinie efectuat de IPSOS si publicat de ziarul Corriere della Sera indica de asemenea ca sprijinul pentru Miscarea 5 Stele (M5S) se mentine la aproximativ 32,6%.



Un alt sondaj de opinie publicat luni arata ca Liga a ajuns la 27,5% si M5S inregistra o scadere de trei puncte procentuale, ajungand la 29,5%. In ambele cazuri aceste doua formatiuni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

