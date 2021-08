Italia: Silvio Berlusconi, spitalizat din nou Fostul premier italian Silvio Berlusconi, in varsta de 84 de ani si care a avut mai multe internari de la inceputul anului, a fost din nou spitalizat pentru teste, relateaza AFP si Reuters.



"Spitalizarea a fost necesara pentru a realiza o evaluare clinica aprofundata", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant, confirmand informatii aparute in media italiene conform carora Berlusconi se afla de joi in prestigiosul spital San Raffaele din Milano.



Magnatul media a fost deja spitalizat de patru ori in acest an, ultima data in luna mai, pentru complicatii legate de infectarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

